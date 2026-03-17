« Kultura
objavljeno prije 8 sati i 56 minuta
OSVRT

Ciklus Industrial Damira Medvešeka

Ciklus nekadašnjih bučnih postrojenja Damira Medvešeka izvrstan je hommage brutalnoj proizvodnji, gdje su radnici bili samo svjedoci velikog zamaha stvaranja

Damir Medvešek
Damir Medvešek
Više o

slikarstvo

,

osvrt

,

Damir Medvešek

Serijom tuševa na papiru , akademski slikar i donedavni glavni slikar u zagrebačkom HNK- u, Damir Medvešek, autor impozantnog i kompleksnog opusa ulja, akrila, crteža, akvarela, dočarao nam je tminu koja se oduvijek obavijala oko pogona industrijske proizvodnje i u prošlim vremenima ali i sve do nedavno, zacrnjujući i zaklanjajući nebo svima, nastojeći proizvesti što više.

Obrisi postrojenja, visokih dimnjaka skupina tvorničkih hala, sve u crno bijelom, napušteni prostori proizvodnje, nekada prepuni buke i radnika, koji su stvarali i za druge i za bolje sutra i za zagađenje prirode.

Ciklus nekadašnjih bučnih postrojenja Damira Medvešeka izvrstan je hommage brutalnoj proizvodnji, gdje su radnici bili samo svjedoci velikog zamaha stvaranja.

Te napuštene prostorije, zgrade, dimnjaci svjedoče o jednom vremenu, svjedoče o odjecima toga vremena ispunjenog složenim odnosima vlasnika i radnika.

Danas su sve te ruševine, ostatci jedini trag proteklih vremena i slikar ih zabilježio, prenio je njihovu mrtvu stvarnost u tušu na listove papira.

Medvešek je još jednom pokazao iznimnu crtačko majstorstvo, pronalazeći inspiraciju u ne baš privlačnim i lijepim motivima, vrlo serizno komentirajući dijelove prošlosti.

Sjajan ciklus Damira Medvešeka, zapis o preostalim ostatcima prošlosti, o vremenu koje je nepovratno prošlo.

Piše: Miroslav Pelikan
17.03.2026. 09:56:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh