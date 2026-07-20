Ciklus crvenih akvarela Krešimira Ivića

Nakon intenzivnog i strastvenog slikanja u ulju i akrilu velikih američkih gradova , New Yorka i Chicaga i njihovih čudesnih veduta, akademski slikar, istalknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik i glazbenik, ne zaboravimo, Krešimir Ivić, vraća se svojim omiljenim motivima i temama.

Riječ je o krajobrazu i primorskom, morskom i kontinentalnom, ovoga puta u nizu ciklusa u tehnici akvarela.

Svaki novi ciklus akvarela Krešimira Ivića nosi posebnost, izdvojivu karakteristiku.

Pred nama je niz akvarela koji pripadaju skupini crvenih motiva.

Iako Ivić slika i more i nešto manje kontinent osebujnost ciklusa je snažna, gotovo je uznemirujuća vibrantna crvena boja sunca i užarene zemlje ali i vreline zraka iznad mora, iznad kopna.

Rekli bi, sve vrije, kuha i more i zemlja.

Temperature su visoke i sve miruje, čekajući hladniji vjetar i mogućnost života na otvorenom, na moru.

Crvenilo, užarena temperatura, gotovo potpuni muk u prirodi, tek koji kliktaj galebova jer njih ništa ne može zaustaviti.

Zapravo galebovi su uvijek bili znak života i prkosa, nesalomljive snage i upornosti, zato ih volim, zato rado čujem njihove prodorne kliktaje.

Trenutci vreline novoga ciklusa impresivni su.

Kada dodirnemo akvarel, čini nam, se da osjećanu toplinu papira.

Izvanredan, vrhunski ciklus nadahnutog umjetnika akademskog slikara Krešimira Ivića.