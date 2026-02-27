Čak 1487 prijava na SHIP
O ovim brojkama smo već pisali, ali vrijedi ih ponoviti. Za četvrto izdanje SHIP Festivala, koji će se održati od 10. do 13. rujna 2026., pristiglo je čak 1.487 prijava izvođača iz 76 zemalja.
U samo tri godine SHIP se pozicionirao kao važna točka na međunarodnoj showcase mapi, a interes izvođača koji žele stati na jednu od šest festivalskih pozornica to jasno potvrđuje. Selekcija je u punom zamahu, a mi se veselimo skorom izlasku programa.
AJMO zajedno u Zaboku
U zabočkom Regeneratoru 14. veljače okupili su se korisnici druge sezone projekta AJMO!, koji provode Ured za izvoz glazbe Hrvatska i Ministarstvo kulture i medija RH. Veljača se, upravo zahvaljujući ovom projektu, istaknula kao jedan od koncertno najbogatijih mjeseci u godini, a susret u Zaboku bio je prilika da se iskustva s terena stave u zajednički kontekst.
Cjelodnevni program kroz predavanja, razgovore i panel-diskusije bio je posvećen ne samo razmjeni iskustava, već i konkretnim znanjima i alatima koji organizatorima pomažu da njihovi programi budu dugoročno održivi, vidljivi i profesionalno producirani.
MENT 2026
I u veljači se hrvatska glazba mogla čuti na međunarodnim showcase pozornicama. U službenom programu MENT Ljubljana nastupila su tri izvođača - disco pop mutanti Ki Klop, psihodelični sevdah dvojac Dunjaluk i indie emotivci Kaleido.
Ljubljana nije bila samo koncertna stanica, već i važno mjesto susreta s partnerima i kolegama iz industrije.
Upoznajte New Faces 2026
MENT Ljubljana bio je mjesto službenog predstavljanja nove, četvrte generacije New Faces.
Ova inicijativa Ureda za izvoz glazbe Hrvatska i regionalnih partnera, okuplja 10 mladih glazbenih profesionalaca do 30 godina iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bugarske i Sjeverne Makedonije. Odabrani su među rekordnih 140 prijava, zbog svog dosadašnjeg rada, motivacije i potencijala da oblikuju budućnost glazbene industrije.
Nova pojačanja u SHIPu
SHIP Festival ove sezone dobio je dva nova pojačanja - Jeana Santanu i Luciju Ivaniš, studente koji svoj akademski fokus usmjeravaju upravo na organizaciju glazbenih događanja.
Jean, student diplomskog studija na Berklee Valencia, dolazi s praktičnim iskustvom rada na koncertima i događanjima uživo. Kroz micro-internship raduje se sudjelovanju u pretprodukciji festivala i dubljem uvidu u organizaciju međunarodnog showcase događanja.
Lucija je studentica nizozemskog Breda University of Applied Sciences. Tijekom svog stažiranja aktivno prati rad tima u planiranju, logistici i komunikaciji, a kroz svoj akademski projekt istražuje kako konkretan rad na festivalu može doprinijeti i organizaciji i njezinu profesionalnom razvoju.
Novi komentar