Bolnica koja štedi 40% energije i pritom povećava udobnost pacijenata

Sant Joan de Déu Barcelona Children's Hospital, vodeća ustanova za pedijatrijsku skrb I edukaciju, u suradnji s tvrtkom Schneider Electric, globalnim liderom u energetskoj tehnologiji modernizirala je svoje sustave kako bi smanjila potrošnju energije I pojednostavila upravljanje u bolničkim sobama. Korištenjem Schneider Electric portfelja rješenja za upravljanje energijom I automatizaciju SpaceLogic KNX, odjel za rodilje ostvario je prosječnu uštedu električne energije od 40 %.

Od svog osnutka 1867. kao prve dječje bolnice u Španjolskoj, Sant Joan je pionir u sveobuhvatnoj skrbi za žene, djecu i adolescente. Poznata je kao jedan od najvažnijih specijaliziranih i tehnološki najnaprednijih pedijatrijskih centara u Europi. Od 2009. bolnica je posvećena razvoju prilagodljivih modela zdravstvene skrbi usmjerenih na pacijenta i njegovu udobnost, uz primjenu najnovijih tehnoloških dostignuća.

Godine 2022. računi za energiju u bolnici Sant Joan utrostručili su se s 400 tisuća eura na 1,2 milijuna eura, a cijene su od tada ostale nestabilne, što je potaknulo bolnicu na uvođenje sustava za upravljanje energijom radi optimizacije potrošnje i smanjenja ugljičnog otiska. Međutim, kao predvodnik u primjeni pametnih bolničkih tehnologija, Sant Joan koristi i vlastiti sustav upravljanja pod nazivom Cortex za praćenje stanja pacijenata, popunjenosti zgrade i potrošnje energije, što znači da je svako rješenje za upravljanje energijom moralo biti besprijekorno integrirano s naprednim automatizacijskim mogućnostima sustava Cortex, bez kompromisa u visokim standardima udobnosti i skrbi za pacijente.

S rješenjem SpaceLogic KNX i korisnički prilagođenim tipkalima, rodilje na rodilišnom odjelu sada imaju veću kontrolu nad rasvjetom, roletama i temperaturom u svojim sobama, čime se maksimizira udobnost bez kompliciranja skrbi zahvaljujući jednostavnom korištenju. To omogućuje SpaceLogic KNX tipkalo s dinamičkim označavanjem, koje pruža korisnički prilagođeno sučelje za upravljanje rasvjetom, sjenilima i klimom izravno s bolničkog kreveta. Osim toga, SpaceLogic pruža timu za upravljanje zgradom bolnice Sant Joan pouzdane preporuke za dodatnu optimizaciju potrošnje energije, uz besprijekornu integraciju sa sustavom Cortex.

„Nakon jednog tjedna mogli smo pripremiti prijedlog da Sant Joan počne koristiti SpaceLogic KNX. Nakon samo jednog sata instalacije, imali smo SpaceLogic KNX integriran s Cortexom", izjavio je Ignacio de Ros, EcoXpert za automatizaciju domova i manjih zgrada u Schneider Electricu te suosnivač tvrtke Albo de Ros Canto Engineering. „Ovakve lako izvedive instalacije pokazuju našim korisnicima koliko je jednostavno postići mjerljive rezultate bez kompromisa. Očekujemo dugoročnu i uspješnu suradnju s bolnicom Sant Joan de Déu."

Korištenjem sustava SpaceLogic KNX, odjel za rodilje postigao je uštede električne energije od 35 % tijekom dana i 50 % tijekom noći za rasvjetu i klimatizaciju, što u prosjeku iznosi 40 % uštede u usporedbi s katom ispod, koji još nije automatiziran.

„Pacijenti dolaze iz cijelog svijeta kako bi se liječili u Sant Joan de Déu, i stalno ulažemo u načine za poboljšanje njihove skrbi. SpaceLogic KNX našim pacijentima daje veću kontrolu nad njihovom sobom i osobnom udobnošću", izjavio je Juan Antonio Rivas, voditelj tehničkih instalacija u Sant Joan de Déu. „Planiramo u budućnosti surađivati sa Schneider Electricom kako bismo implementirali SpaceLogic KNX u cijeloj bolnici."

Uz automatizaciju upravljanja energijom u cijeloj bolnici, Sant Joan planira iskoristiti fleksibilnost sustava SpaceLogic KNX za implementaciju animirane rasvjete u određenim zajedničkim prostorima za svoje najmlađe pacijente.