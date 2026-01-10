4 odjevna predmeta koji ipak imaju rok trajanja

Svi mi imamo omiljenu odjeću i obuću - najdražu/sretnu/najmekšu majicu u kojoj spavamo, omiljene cipele/tenisice, gaćice ili grudnjak koji su najudobniji na svijetu, sretne čarape... no i te stvari imaju rok trajanja, ma koliko mi željeli da traju vječno.

Pa da vidimo kad je vrijeme za mirovinu omiljenih odjevnih predmeta:

Čarape - čim se pojavi rupa na čarapama, bacite ih. U protivnome, mučit ćete se uskoro sa žuljevima, kurjim očima i ostalim boljkama koje se javljaju kad se bosi dio stopala tare o kožu cipele ili tenisice.

Gaćice - mogu trajati par godina, no čim se potrgaju ili se razvuče elastika, vrijeme je za promjenu.

Grudnjaci - velika je vjerojatnost da će vaš grudnjak koji nosite gotovo svakodnevno u roku od 6 mjeseci do godine dana izgubiti oblik, time i potporu koju pruža i elastičnost.Generalno pravilo je da grudnjak može trajati godinu dana, ali i to ovisi o više stvari - koliko ih često perete i koliko ih imate u rotaciji.

Tenisice - ako trčite u njima, trebali biste mijenjati svoje tenisice otprilike svakih šest mjeseci, no ako su samo za šetnju i dnevno hodanje u njima, rok je otprilike desetak mjeseci. Tek toliko da znate, tenisice se dizajniraju i proizvode da bi prešle 600 kilometara...