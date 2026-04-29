11 zanimljivosti koje (vjerojatno) niste znali o Peteru Dohertyju

Jedan od najupečatljivijih autora britanske indie scene i istinska ikona modernog rock'n'rolla, Peter Doherty, premijerno stiže u Zagreb! Koncert će se održati 5. svibnja 2026. u Tvornici kulture u sklopu europske turneje "From the Baltic to the Bosphorus". Early bird ulaznice nestale su u samo jednom danu. Pretprodajna cijena ulaznica je 40 eura (Hangtime web i Dirty Old Shop), dok će na dan koncerta koštati 45 eura.

Zašto je Peter Doherty puno više od svoje tabloidske reputacije i zašto ga treba vidjeti uživo? Evo 11 činjenica o liku i djelu koje objašnjavaju njegov kultni status:

1. Bio je vrhunski učenik

Prije nego što je postao simbol kaotičnog rock'n'roll života, Pete Doherty bio je talentirani "štreber". Sa samo 16 godina osvojio je nagradno putovanje u Rusiju zahvaljujući pobjedi na natjecanju u pisanju poezije koje je organizirao British Council. Njegov poetiku kasnije je pohvalio i Paul McCartney.

2.Sin časnika britanske vojske

Odrastao je u vojničkoj obitelji, seleći se između baza od Cipra do Njemačke. Ta nomadska mladost kasnije će snažno utjecati na njegov osjećaj nepripadanja i potrebu za bijegom kroz umjetnost.

3. Opsjednut nogometom i Queens Park Rangersom

Njegova ljubav prema nogometu, a posebice QPR-u ide daleko izvan navijanja. Kao tinejdžer je čak pisao vlastiti fanzin "All Quiet on the Western Avenue".

4.Slikanje vlastitom krvlju

Doherty je razvio vlastiti oblik "arterijske umjetnosti", slike rađene njegovom krvlju prodavale su se za tisuće funti.

5. "Albion" kao životna filozofija

Albion nije samo pjesma, to je njegov osobni mit. Idealizirana Engleska, brod koji plovi prema boljem svijetu i stalni bijeg od realnosti postali su temelj njegovog umjetničkog identiteta.

6. Filmska avantura

Godine 2012. okušao se u glumi uz Charlotte Gainsbourg u filmu "Confession of a Child of the Century". Kritike su bile podijeljene, ali njegova prisutnost i karizma na ekranu nisu prošle nezapaženo.

7. Živi u Francuskoj

Danas živi u Étretatu u Francuskoj sa suprugom Katii de Vidas. Rock'n'roll ekscese zamijenio je jednostavnijim užicima poput dobrog vina i francuskog sira. Svaka čast.

8. Ljubav prema psima

Veliki je ljubitelj pasa, posebno hrtova koje šeta uz obalu Normandije. Za više svakako provjeriti njegove društvene mreže.

9. Prijateljstvo s Amy Winehouse

Njegov odnos s Amy Winehouse bio je dubok, kaotičan i često neshvaćen izvana. Dijelili su ljubav prema glazbi, autodestruktivnost i osjećaj da ne pripadaju svijetu koji ih okružuje. Nakon njezine smrti, Doherty je više puta isticao koliko ga je taj gubitak obilježio i koliko je njihova povezanost bila stvarna, daleko od tabloidskih interpretacija.

10. Povratak akademskom svijetu

Nedavno je održao predavanje na Oxford Unionu, gdje su studenti slušali svaku riječ dok je govorio o poeziji, ovisnosti i preživljavanju.

11. Poetika kaosa: citat za kraj

Možda najbolji sažetak njegove filozofije dolazi iz vlastitih riječi:"Vjerujem da je jedina stvar koja nas spašava od nas samih: sposobnost da stvorimo nešto lijepo iz kaosa."

Dan prije Peter Doherty nastupit će i u beogradskoj Zappa Bazi, također u organizaciji Hangtimea.