Velike promjene u avioprometu: što sve putnike čeka pri kupnji karata i na aerodromima?

Planirate li uskoro letjeti, pripremite se na povijesni zaokret u zračnom prometu. Nakon više od 13 godina intenzivnih pregovora, Europska unija je službeno usvojila veliku reformu prava putnika. Istovremeno, globalne zračne luke ubrzano uvode naprednu tehnologiju koja donosi stroža pravila, ali i brži prolazak kroz sigurnosne provjere. Avioindustrija prolazi kroz najveću transformaciju u posljednja dva desetljeća, a promjene izravno utječu na vaš novčanik, pakiranje kovčega i ponašanje na izlazima za ukrcaj.

Nova EU pravila: kraj skrivenim troškovima i razdvajanju obitelji

Jedna od najvažnijih pobjeda za putnike jest uvođenje maksimalne transparentnosti pri kupnji karata. Zrakoplovne kompanije sada moraju standardno prikazivati cijenu karte s uključenom ručnom prtljagom, što će drastično olakšati uspoređivanje cijena na tražilicama.

Također, staje se na kraj nepoštenim praksama naplate sjedala:

Besplatno sjedenje uz djecu: Aviokompanije su dužne smjestiti osobu koja prati dijete mlađe od 14 godina tik uz njega potpuno besplatno.

Zaštita trudnica i osoba s invaliditetom: Isto pravo na besplatno susjedno sjedalo za pratnju vrijedi za trudnice i putnike smanjene pokretljivosti.

Zabrana penalizacije povratnog leta: Ako kupite povratnu kartu, a ne iskoristite prvi dio leta (takozvani "no-show"), kompanije vam više ne smiju poništiti ili dodatno naplatiti povratni let.

Odštete i brži povrat novca: što donosi nova uredba?

Iznosi naknada za zakašnjele ili otkazane letove ostaju isti (250, 400 ili 600 eura ovisno o udaljenosti), ali se procedure drastično pojednostavljuju. Putnici koji umjesto alternativnog leta odaberu povrat novca, sada taj povrat dobivaju automatski, bez dugotrajnih administrativnih bitki s robotiziranom korisničkom podrškom.

Zrakoplovne kompanije imaju rok od samo četiri dana nakon završetka leta kako bi obavijestile putnike o njihovim pravima, a rokovi za isplatu su strože definirani. Ipak, u slučaju izvanrednih okolnosti poput štrajkova kontrolora leta ili ekstremnih vremenskih nepogoda, kompanije mogu izbjeći isplatu odštete, ali vam i dalje moraju osigurati hranu, piće i smještaj.

Pametni aerodromi: biometrija i digitalni skeneri prtljage

Tehnološki napredak donosi velika poboljšanja, ali i strožu kontrolu na samim aerodromima. Sve veći broj zračnih luka uvodi CT skenere najnovije generacije koji omogućuju da tekućine i elektroničke uređaje ostavite unutar ručne prtljage tijekom provjere. To značajno smanjuje redove i ubrzava prolazak.

Međutim, tehnologija radi i u korist striktnog provođenja pravila o prtljagi:

Digitalni luggage skeneri: Niskobudžetni prijevoznici masovno uvode automatizirane skenere na gejtovima koji u sekundi mjere dimenzije vašeg ruksaka ili kovčega.

Automatski sustavi za ukrcaj: Više nema "provlačenja" ranije u avion ako vaša grupa nije prozvana - pametni sustavi uklanjaju ljudski faktor i automatski blokiraju prolaz.

Stroža kontrola litijskih baterija: Prijenosni punjači (power bankovi) podliježu rigoroznijim provjerama zbog sigurnosti od požara.

Umjetna inteligencija i "dinamičko planiranje" letova

Iza kulisa, aviokompanije masovno implementiraju umjetnu inteligenciju (AI) u svoje operativne sustave. AI se koristi za takozvano "dinamičko planiranje" letova. To znači da fiksni sezonski rasporedi postaju stvar prošlosti; sustavi u realnom vremenu prate potražnju te unutar samo nekoliko tjedana mogu preusmjeriti zrakoplove na potpuno nove i profitabilnije rute između manjih gradova. S jedne strane to otvara više izravnih linija, ali s druge strane može značiti češće promjene termina letova koje ste rezervirali mjesecima unaprijed.

Pogledajte detaljan pregled novih pravila i skrivenih zamki na aerodromima kako biste izbjegli neugodna iznenađenja i dodatne troškove na svom sljedećem putovanju:

Ukratko, zračni promet postaje digitaliziraniji, transparentniji i pravno sigurniji za same putnike. Dok s jedne strane dobivamo povijesno snažnu zaštitu u okviru EU regulativa, s druge strane moramo postati znatno discipliniraniji pri pakiranju i dolasku na aerodrom. Ključ opuštenog putovanja je detaljno informiranje prije polaska i striktno praćenje pravila o veličini torbi.