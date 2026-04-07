Sutra obilježavamo Svjetski dan zdravlja

Udruga Prijatelji životinja, povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, uz podršku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, organizira javnozdravstvenu akciju „OzBiljno dobra navika" s ciljem promicanja zdravih životnih navika i većeg udjela biljne hrane u prehrani.

Informativni štand bit će ispred Hotela Dubrovnik u utorak, 7. travnja 2026., od 10:00 do 14:00 sati, gdje će građani moći preuzeti letke i kušati biljne zalogaje.

Kampanja upoznaje građane s vrstama biljne hrane, važnosti prehrambenih vlakana i biljnih bjelančevina te praktičnim načinima povećanja udjela biljne hrane u jelovniku. Naglašava da biljna prehrana može biti raznolika, ukusna, nutritivno uravnotežena i korisna u prevenciji kroničnih bolesti, a zdraviji izbori mogu početi malim promjenama u svakodnevnim obrocima.

„Počnite već danas - vaš tanjur može biti prvi korak prema zdravijem životu", poručuju Prijatelji životinja i pozivaju sve da na www.ozbiljnanavika.net saznaju više o kampanji, pročitaju savjete stručnjaka i pronađu recepte za ukusna biljna jela.