Prizovite sreću u svoj život: Znanstveno dokazane metode za privlačenje pozitivne energije

Svi mi poznajemo barem jednu osobu za koju se čini da joj u životu sve ide od ruke. Bilo da se radi o pronalasku savršenog posla, osvajanju nagrada ili jednostavnom izbjegavanju prometnih gužvi, izgleda kao da ih pozitivne okolnosti prate na svakom koraku. U trenucima kada se suočavamo s nizom neuspjeha ili osjećamo da smo zapeli u sivoj svakodnevici, skloni smo vjerovati da je sreća jednostavno stvar sudbine ili genetike. No, što ako vam znanost kaže drugačije?

Istraživanja u području moderne psihologije pokazuju da sreća nije magična sila koja nasumično bira svoje miljenike. Ona je u velikoj mjeri rezultat našeg načina razmišljanja, ponašanja i otvorenosti prema svijetu koji nas okružuje. Ako se pitate kako prizvati sreću kada vam je najpotrebnija, ključno je shvatiti da vi sami možete postati magnet za pozitivne događaje.

Znanost iza sreće: eksperiment profesora Richarda Wisemana

Jedno od najpoznatijih znanstvenih istraživanja o prirodi sreće proveo je britanski psiholog dr. Richard Wiseman. On je godinama proučavao stotine ljudi koji su se sami izjasnili kao "izuzetno sretni" ili "izuzetno nesretni". Rezultati su bili zapanjujući: razlika između ove dvije skupine nije bila u njihovim genima ili inteligenciji, već u njihovom pristupu životu.

Wiseman je otkrio da sretni ljudi nesvjesno koriste četiri osnovna principa kako bi kreirali vlastitu sreću. Oni su stručnjaci u stvaranju i uočavanju prilika, donose uspješne odluke slušajući svoju intuiciju, stvaraju samoispunjavajuća proročanstva kroz pozitivna očekivanja te usvajaju otporan stav koji lošu sreću pretvara u dobru. Dakle, sreća je vještina koja se može naučiti i trenirati.

Promjena fokusa: kako aktivirati retikularni aktivacijski sustav (RAS)

Unutar našeg mozga nalazi se nevjerojatna mreža živaca poznata kao retikularni aktivacijski sustav (RAS). Njegov glavni zadatak je filtriranje milijuna informacija koje svake sekunde primamo iz okoline, propuštajući u našu svijest samo ono što smatra važnim.

Fokus na nedostatak: Ako stalno razmišljate o problemima, dugovima i nesrećama, vaš RAS će u okolini tražiti i uočavati samo dokaze koji potvrđuju da vam ide loše.

Fokus na prilike: Kada svjesno usmjerite misli na rješenja, ciljeve i pozitivne ishode, vaš mozak odjednom počinje primjećivati ljude, informacije i okolnosti koje vam mogu pomoći.

Kada kažete da želite "prizvati sreću", zapravo trebate reprogramirati svoj RAS. Počnite prakticirati svakodnevnu zahvalnost. Svake večeri zapišite tri dobre stvari koje su vam se dogodile tog dana. Ova jednostavna vještina prisilit će vaš mozak da tijekom dana aktivno traga za pozitivnim trenucima.

Izlazak iz zone komfora povećava "površinu za sreću"

Sreća se rijetko događa unutar četiri zida u kojima ponavljate istu rutinu iz dana u dan. Koncept "površine za sreću" objašnjava da količina sretnih okolnosti u vašem životu izravno ovisi o broju ljudi s kojima komunicirate i broju novih stvari koje isprobavate.

Sretni ljudi su društveno otvoreni, često se smiješe i održavaju kontakt očima s neznancima. To ih čini pristupačnima, što dramatično povećava šanse za slučajne razgovore koji mogu prerasti u nove poslovne prilike, prijateljstva ili ljubavne veze. Promijenite rutu kojom idete na posao, upišite novi tečaj ili jednostavno kažite "da" pozivu na događaj na koji vam se inače ne da ići. Svaka nova akcija je novi listić za lutriju života.

Moć intuicije i otpuštanje kontrole

Mnogi ljudi blokiraju dolazak sreće pretjeranim analiziranjem i pokušajima da kontroliraju svaki aspekt svog života. Kada ste pod stalnim grčem i stresom, vaša percepcija se sužava, pa doslovno ne vidite rješenja koja vam stoje pred nosom.

Sretni ljudi snažno vjeruju svom unutarnjem glasu (intuiciji). Naše nesvjesno često primjećuje suptilne znakove u okolini koje racionalni um zanemaruje. Kada se nađete pred važnom odlukom, uzmite trenutak tišine i poslušajte osjećaj u želucu. Uz to, naučite otpustiti ishod. Kada uložite trud u ono što želite, dopustite životu da vas iznenadi načinom na koji će se kockice posložiti.

Sve u svemu, prizivanje sreće nije povezano s nošenjem amajlija ili čekanjem da se zvijezde poklope. Sreća je aktivan proces koji počinje u vašem umu. Promjenom fokusa s problema na prilike, otvaranjem prema novim ljudima i iskustvima te njegovanjem duboke zahvalnosti, vi preuzimate kormilo nad svojim životom. Počnite primjenjivati ove metode već danas i gledajte kako se vaša svakodnevica puni "slučajnim" blagoslovima i uspjesima.