Otvorenje izlozbe Prava cijena megafarmi

Prijatelji životinja i Zelena akcija pozivaju na otvorenje izložbe „Prava cijena megafarmi" i konferenciju za medije koja će se održati u srijedu, 22. srpnja u 9 sati na zagrebačkom Zrinjevcu, zapadnoj šetnici N.Š. Zrinskog u blizini Glazbenog paviljona.

Izložba će javnosti predstaviti skrivene posljedice izgradnje velikih industrijskih farmi pilića, klaonica i povezanih postrojenja te otvoriti pitanje stvarne cijene takvih projekata.

Simboličnim otkrivanjem 20 plahti koje skrivaju naslov „Prava cijena megafarmi" bit će otvorena istoimena izložba. Svaka plahta nosi jedno slovo naziva izložbe, a nakon otkrivanja posjetitelji će moći razgledati 20 edukativnih panela koji prikazuju različite aspekte utjecaja megafarmi na životinje, okoliš, radnike, javno zdravlje i lokalne zajednice, kao i primjere građanskog otpora takvim projektima u Europi i Hrvatskoj. Izložba će biti dostupna i u digitalnoj verziji.



20 panela otkriva skrivenu cijenu megafarmi

Izložba je nastala u jeku građanske borbe protiv planova izgradnje više od 20 megafarmi, klaonica i popratnih postrojenja u Hrvatskoj, s ciljem informiranja javnosti o različitim aspektima industrijskog uzgoja životinja.

U pripremi izložbe korištene su fotografije s terena, materijali i svjedočanstva europskih lokalnih zajednica i udruga, kao i relevantna istraživanja. Posebnu dimenziju izložbi daje i zvučni sadržaj dostupan posjetiteljima putem slušalica koji dodatno približava realnost megafarmi.



Otpor megafarmama sve glasniji

U Hrvatskoj i Europi plamti otpor megafarmama i klaonicama.

"Megafarme prijete i Hrvatskoj. Građani diljem zemlje već se organiziraju i pružaju otpor ovakvim projektima. Ali ovo nije problem pojedinih zajednica, već nacionalno pitanje koje se tiče svih. Ovo je pitanje ljudskih prava, radničkih prava, prava životinja, prava na zdrav okoliš i zdravlje, prava građana da sudjeluju u odlukama koje izravno utječu na njihove živote. Zato pozivamo sve da posjete izložbu, informiraju se o ovoj temi i upoznaju iskustva zajednica koje se već suočavaju s ovakvim projektima, jer samo informirana javnost može sudjelovati u donošenju odluka koje će oblikovati našu budućnost", poručuju organizatori.

Nakon Zagreba, izložba putuje u ugrožene zajednice

Nakon otvorenja na Zrinjevcu, gdje će biti dostupna za razgledavanje do 28. srpnja, izložba nastavlja putovanje prema zajednicama kojima prijeti izgradnja megafarmi i klaonica. Cilj putujuće izložbe jest otvoriti prostor za informiranje, razgovor i povezivanje građana o posljedicama industrijskog uzgoja životinja.

Više informacija o megafarmama u Hrvatskoj saznajte na www.prijatelji-zivotinja.hr.