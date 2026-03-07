Dogodilo se na današnji dan - 7. ožujka

Rimski car Konstantin I. proglasio je 321. godine dies Solis Invicti (sunčani-dan, nedjelju) danom odmora u carstvu. Od tada pa sve do danas nedjelja se u kršćanskoj tradiciji smatra danom odmora.

Američkom inžinjeru i izumitelju Alexanderu Grahamu Bellu 1876. godine priznat je patent telefona.

Norveški istraživač Roald Amundsen 1912. godine objavio je da je uspješno stigao na Južni pol tijekom antarktičke ekspedicije godine 1910.-1911.

Crvena armija je 1921. godine pod vodstvom svog osnivača Lava Trockog napala pobunjene radnike, vojnike i mornare u Kronstadtu. Pobunjenici su se protivili autoritarnoj politici boljševičkih vlasti, a svladani su nakon deset dana otpora kada su snage Crvene armije zauzele grad.

1926. godine uspostavljen je prvi transatlantski telefonski poziv. Telefoni su zvonili u Londonu i New Yorku.

Njemačka je 1936. godine reokupirala demilitarizirano Porajnje, prekršivši tako Versailleski i sporazume iz Locarna. Povjesničari još diskutiraju je li to bio dio Hitlerovog stufenplana (osvajanje korak-po-korak), ili se radilo o ad hoc potezu kojim je režim dobio potporu izgubljenu tijekom ekonomske krize u kojoj se Njemačka nalazila.

Beatlesi su 1962. godine, nakon potpisivanja ugovora s izdavačkom kućom EMI, prvi put nastupili na radiju. Radilo se o programu radija BBC.

U gradiću Selmi u Alabami 1965. godine došlo je do napada policije na oko 600 aktivista za ljudska prava. Prosvjednike, koji su većinom bili afroamerikanci, policija je tijekom mirnog prosvjednog marša napala suzavcem i palicama napala na mostu Edmund Pettus, a događaj je ostao zapamćen kao 'krvava nedjelja'.

SAD je 1984. godine, podupirući nikaragvanske pobunjeničke skupine Contras, različite kontrarevolucionarne grupe nezadovoljne svrgavanjem diktatora Anastasia Somoze Debayle od strane FSLN-a, napao gradić San Juan del Sur na jugoistoku Nikaragve. Nakon završetka sukoba otkriveno je kako su neki visoki dužnosnici SAD-a bili upleteni u financiranje Contrasa novcem zarađenim na trgovini drogom s kojom je bila povezana i CIA.

Svemirski teleskop Hubble poslao je 1996. godine na Zemlju prve fotografije površine Plutona, najudaljenijeg planeta Sunčevog sustava.

Škotski narodni junak Robert Roy MacGregor, poznatiji kao Rob Roy, koji je kao mladić sudjelovao u Jakobinskom ustanku, a kasnije zemljoposjednicima i vlastima zadavao probleme kao odmetnik, rođen je 1671. godine u Glengyleu. Češki političar, sociolog i filozof Tomáš Masaryk, otac i predsjednik nezavisne Čehoslovačke, rođen je u Hodonínu 1850. godine. Baskijsko-francuski skladatelj i pijanist Maurice Ravel, čija je glazba, s najpoznatijom skladbom Boléro danas neizostavni dio koncertnih repertoara, rođen je u Ciboureu 1875. godine. Američki glumac James Wilke Broderick, zapamćen po ulogama u Alice's Restaurant i Dog Day Afternoon, otac uspješnog glumca Matthewa Brodericka, rođen je 1927. godine. Američka kazališna i filmska glumica Donna Murphy, s najzapaženijim ulogama u broadwayskim predstavama, a nagrađena i za najbolju izvedbu u mjuziklu Passion, rođena je u New Yorku 1959. godine. Američka glumica Mary Beth Evans, zapamćena po ulogama u Days of our Lives, General Hospital i Law & Order: Special Victims Unit, rođena je u Pasadeni 1961. godine. Američka glumica Jenna Fischer, s ulogama u Six Feet Under, That '70s Show, Spin City i The Office, rođena je 1974. godine u Fort Wayneu u Indiani. Hrvatski alpski skijaš Natko Zrnčić-Dim, jedan od četvero hrvatskih skijaša koji ima ostvaren plasman među prvom trojicom u Svjetskom skijaškom kupu, rođen je 1986. godine.