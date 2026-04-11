Dogodilo se na današnji dan - 11. travnja

Bela IV. (1206.-1270.) hrvatsko-ugarski kralj, vladao je 1235. - 1270. godine. Mongolska plemena ujedinio je početkom 13. stoljeća Džingis kan i započeo osvajanja. Njegov nasljednik kan Ogotaj je poslao vojsku na osvajački pohod na Europu pod zapovjedništvom Batu kana. U Ugarskoj su se pred Tatarima sklonili Kumani, a kralj ih je pristao primiti pod uvjetom da se pokrste. Mongoli su zatražili od kralja Bele da im izruči njihove odbjegle podanike, a kada je Bela to odbio, najavili su mu rat. S 150.000 vojnika provalio je Batu-kan u Ugarsku, a do bitke je došlo na rijeci Šajo kod Miskolca.

Upravo na današnji dan 1241. Mongoli su pod vodstvom Batu Kana i Subutaja skršili mađarsku vojsku kralja Béle IV. Kraljevska je vojska pretrpjela težak poraz, a kralj je pobjegao u Zagreb. Zaradi bolje obrane od provale Tatara Bela IV. je učinio ustupke stanovništvu.Nagrada je bila u tome da je kralj 1242. godine izdao Zlatnu bulu, kojom je Zagreb bio izravno podvrgnut kralju, odnosno taverniku (predstojniku kraljevske komore).

Napoleon I. Bonaparte bio je francuski vojskovođa, državnik i car. Nakon poraza u Rusiji godine 1813. Napoleon je porazio protivničke vojske kod Lützena, Budišina i Dresdena, ali je izgubio bitku kod Leipziga. Vratio se u Francusku, a budući da su se njegovi maršali odbili boriti, pobjednička ga je koalicija prisilila da abdicira. Protivnici su ga 11. travnja 1814. prognali na otok Elbu koji mu je dan na upravu.

Karl Adolf Eichmann (1906.-1962.), njemački je ratni zločinac. Od 1933. godine bio je SS-ovski dužnosnik, a od 1939. godine šef odjela IV B 4, sa zadatkom provođenja totalnog uništenja Židova u cijelo okupiranoj Europi. Jedan je od glavnih organizatora i izvršitelja ovog genocida, u kojem je oko 6 milijuna muškaraca, žena i djece strijeljano, obješeno ili masovno otrovano u plinskim komorama. Oko 400.000.Židova poslano je u plinske komore po izravnoj Eichmannovoj zapovjedi. Hvalio se da je pobio pet miljuna Židova.On je kreirao politiku „krajnjeg rješenja" tzv.židovskog pitanja. Otac je i glavni izvršitelj strahota Holokausta. Studirao je židovstvo, istodobno postajući antisemit. Upravo na današnji dan, 11. travnja 1961. započelo mu je suđenje u Jeruzalemu.

Apple I je bilo prvo računalo kojeg je razvio Steve Wozniak i proizvodila američka tvrtka Apple. Prvi model ovog računala predstavljen je upravno na današnji dan 1976. Koristio je TV prijamnik kao monitor, imalo osnovnu rutinu u ROM-u koju je pokretalo računalo pri uključenju, dok je za spremanje i učitavanje podataka korišteno okruženje prema kazetofonu. Brzina čitanja i upisivanja na kazetu bila je 1200 bit/s. Apple I je bilo jednostavno računalo u rangu s KIM-1. Ukupno je sastavljeno 200 primjeraka Apple I.

Od poznatih osoba rođenih na današnji dan valja izdvojiti Branimira Johnnyja Štulića, hrvatskog pjevača i osnivača grupe Azra (1953.), francuskog rukometaša Nikolu Karabatića (1984.), te englesku soul pjevačicu Joss Stone (1987.)