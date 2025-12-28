Kitult je novi trend koji ne staje...

Daniel Nee iz Meppena je strastveni obožavatelj Lega: "Čak je i zvuk sortiranja kockica opuštajući." Nakon stresnog tjedna kao samostalni IT-stručnjak, slaganje plastičnih kockica pomaže mu da se opusti vikendom. 47-godišnjak je posebno zainteresiran za gradske i željezničke teme.

Također skuplja sve serije minifigurica, poput Muppetsa, Simpsona i Loony Tunesa, rekao je Nee, koji sebe opisuje kao "Lego frik", za Evangeličku novinsku agenciju (epd). Međutim, razvoj vlastitih kreacija smatra još zanimljivijim od izrade gotovih setova. Redovito posjećuje sajmove i osnovao je klub "Emslandbricks" 2023. godine kako bi se povezao s istomišljenicima. Članovi, trenutno su to isključivo muškarci, imaju od 18 do preko 70 godina.

Ono što se nekada ismijavalo ili čak smatralo neugodnim sada je trend: odrasli koji ne samo da skupljaju igračke, već ih i aktivno koriste - za opuštanje, odmor ili jednostavno za čistu zabavu. Mnogi od njih mogu povezati stvari poput Diddl miševa s nostalgičnim sjećanjima na vlastito djetinjstvo i adolescenciju. Naziva ih se "kidults", to je kombinacija engleskih riječi "kids" (djeca) i "adults" (odrasli).

Posljednjih godina igračke za odrasle postale su društveno prihvatljivije, kaže istraživač igara Volker Mehringer. On istražuje pedagoški značaj igre na Sveučilištu u Augsburgu: "Važnost igre proteže se kroz cijeli životni vijek ljudi."

Pokémon kartice umjesto markica

Igranje je nešto vrlo ljudsko, objasnio je Mehringer u intervjuu za epd. Odrasli su se oduvijek bavili razigranim aktivnostima, dodao je. Kao primjer naveo je kartašku igru skat. Sakupljanje Pokémon kartica danas može se usporediti sa sakupljanjem markica u nekim ranijim vremenima, kaže on.

Igranje ima pozitivan efekt za opće zadovoljstvo i razvoj osobnosti djece i odraslih, pa čak može biti korisno i u suočavanju s traumom, navodi Mehringer. Međutim, kada marketinški stručnjaci iz tvrtki koje proizvode igračke obećavaju "iscjeljenje unutarnjeg djeteta", to je ipak (pre)veliko pretjerivanje, kaže ovaj stručnjak.

To je, na primjer, obećanje američke tvrtke za igračke Mattel. Igračke mogu biti "svjetionik radosti, nostalgije i iscjeljenja", napisala je tvrtka u priopćenju za javnost iz 2024. na temelju ankete provedene na više od 1000 Nijemaca.

Nakon "velikog uspjeha" prošle godine, Sajam igračaka u Nürnbergu najavio je još jedno posebno područje "Igračke za djecu i odrasle" na središnjoj lokaciji za sajam 2026. Dok je volumen prodaje u europskom sektoru dječjih igračaka opala za 200 milijuna eura samo između 2019. i 2022., prodaja u sektoru igračaka za „kidult" mušterije porasla je za milijardu eura, kako stoji na web stranici sajma u Nürnbergu.

Playmobil Luther prodan u više od milijun primjeraka

Prema Mehringeru, proizvođači sve više pokušavaju privući odrasle integrirajući teme za odrasle u igračke. Jedan uspješan primjer je kolekcionarska figura Playmobila poput "Martina Luthera" ili, u novije vrijeme, "Schwarzwald Marie" (naslovna fotografija).

77 000 figurica iz ograničenog izdanja, koje su se u prodaji našle u jesen, s crvenom kapom s pomponima i poznatim Schwarzwald kolačem od višanja, odmah se rasprodalo. Dugi redovi formirali su se ispred prodajnih mjesta poput Turističkog informativnog centra Ettlingen (okrug Karlsruhe). Drugo izdanje "Schwarzwald Marie", figure proizvedene u suradnji s Baiersbronn Tourism i Schwarzwald Touristik GmbH, u „nakladi" od 150.000 komada, također je skoro rasprodano. Planirano je i treće izdanje - koje uključuje i originalni recept za Schwarzwald tortu.

Kada je Playmobil osnovan prije više od 50 godina, njegove plastične figure bile su prvenstveno namijenjene djeci staroj između četiri i deset godina. Već nekoliko godina asortiman proizvoda proširen je i na kolekcionare. Figurica Playmobil Luther, objavljena 2017. u spomen na 500. obljetnicu Reformacije, postigla je kultni status s više od 1,2 milijuna prodanih komada.

Istraživač igara Mehringer također vidi veliki trend u plišanim igračkama poput Labubusa - čupavih plišanih čudovišta s velikim očima i širokim osmijesima - ili Jellycat figura. S dizajnom koji je neobičan za djecu, poput oblika avokada ili šalice za kavu, često su namijenjene zapravo u prvom redu odraslima i ponekad se prodaju u ograničenim količinama po visokim cijenama.

Trenutno je dostupna "Plava smreka": Plišana božićna jelka visoka 92 centimetra (Blue Spruce Christmas Tree), kojoj web-stranica proizvođača daje ljudska svojstva i opisuje je riječima da ona ima "introvertiranu osobnost", košta inače 250 eura.